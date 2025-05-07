В Госдуме заявили о необходимости индексировать пенсии раз в три месяца

Миронов: Пенсионеры продолжают беднеть, несмотря на индексацию

Рост пенсий в РФ отстает от темпов увеличения цен и зарплат. Об этом «360.ru» рассказал депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Средний размер пенсии, который, по данным Соцфонда, составляет в РФ 23 715 рублей, политик назвал позором, заявив о необходимости индексировать ее ежеквартально, то есть раз в три месяца.

Комментируя текущую ситуацию, парламентарий указал, что при нынешних темпах индексации «пенсионеры продолжают беднеть», а так называемый коэффициент замещения утраченного заработка постоянно снижается, достигая, по его словам, уже 18 процентов вместо рекомендуемых 40 процентов.

Миронов также призвал пересмотреть сам подход к начислению пенсии, подчеркнув, что при назначении новых выплат и перерасчете старых необходимо исходить из зарплат, стажа и условий труда, а размер самих пенсий не должен быть ниже стоимости потребительской корзины, состав которой следует значительно расширить. По его словам, уже в 2019 году ее стоимость достигала 31 тысячи рублей.

В прошлом году в Госдуме речь шла о предложении вернуться к расчету прожиточного минимума на основе потребительской корзины, которую на конец 2023-го оценили в 43,6 тысячи. Миронов, упоминавшийся среди авторов того законопроекта, отмечал, что нынешний метод ее подсчета «приводит к занижению реального размера прожиточного минимума граждан».

