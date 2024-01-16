В Госдуме предложили вернуться к использованию потребительской корзины

В Думе предложили вернуть потребительскую корзину стоимостью 43,6 тысячи рублей

В Госдуме предложили вернуться к расчету прожиточного минимума на основе потребительской корзины, пишут «Известия».

Размер показателя на конец 2023 года авторы законопроекта, с учетом непродовольственной корзины и платных услуг, а также необходимости повышения качества питания граждан, оценили в 43,6 тысячи рублей.

До 2021 года прожиточный минимум в России определялся на основе потребительской корзины, после чего решено было перестать рассчитывать ее стоимость в качестве одного из главных социально-экономических показателей. Сделали это в связи с переходом к новой методике, согласно которой показатель стал равняться 44,2 процента медианного (равного уровню, выше и ниже которого располагаются доходы 50 процентов жителей страны) среднедушевого дохода населения за предыдущий год.

Теперь депутаты предложили «вернуться к наиболее эффективному расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине», которую актуализировали для основных социально-демографических групп населения страны. По словам одного из авторов законопроекта, главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, нынешний метод подсчета «приводит к занижению реального размера прожиточного минимума граждан».

Летом 2023 года с аналогичным предложением выступали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Секретарь ФНПР, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов назвал тогда главным недостатком действующей методики то, что «увеличение прожиточного минимума не зависит от роста потребительских расходов населения».

