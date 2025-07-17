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06:01, 17 июля 2025Путешествия

Россиянин описал страну Прибалтики словами «мужчин на всех не хватает»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал в Литве и рассказал о дефиците мужчин в этой стране Прибалтики. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«60 процентов женщин и только 40 процентов мужчин — таков расклад в Литве. На улицах много одиноких девушек, которым попросту не хватает мужчин», — рассказал автор.

По его словам, из-за высокой конкуренции местные женщины прикладывают максимум усилий, чтобы понравиться противоположному полу. Они следят за собой, хорошо одеваются и активно занимаются спортом.

Ранее этот же блогер рассказал о жизни девушек во Франции. Он отметил, что француженки любят устриц и много курят.

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