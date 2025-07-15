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09:01, 15 июля 2025Путешествия

Российский турист описал француженок словами «потеют и едят устриц»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oscar Wong / Getty Images

Российский путешественник побывал во Франции и рассказал о жизни местных девушек. Свои наблюдения он описал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Посетив Ниццу и Лазурный берег, турист отметил, что «красивая жизнь», которую показывают в кино, сильно преувеличена. «Француженки потеют, обмахиваются веерами и поедают устриц — вот это больше похоже на правду», — отметил мужчина.

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Помимо большой загруженности отелей, в ресторанах Ниццы также не бывает свободных мест из-за массы состоятельных пенсионеров и девушек, которые ходят ужинать только большими компаниями. «Парни могут к ним подсесть и заплатить за еду, чтобы завязать знакомство. Но даже если понравилась одна девушка, ужин придется оплатить и всем ее подругам. Таким образом француженки повышают свои шансы — чем больше девушек в компании, тем больше вероятность, что на них обратят внимание мужчины», — рассказал турист.

Выяснилось, что в общественных местах курортного города повсеместно разрешено курить, и девушки не брезгуют этой вредной привычкой. «Француженка с папироской в руке — это не стереотип из фильма, а реальность. Местные барышни дымят как паровозы. Так что, если вы за спортивный образ жизни, то жену во Франции точно искать не стоит», — сообщил путешественник.

Он обратил внимание и на внешность местных женщин, которые из-за высокой температуры и влажности воздуха предпочитают легкие сарафаны и широкополые шляпы. Также девушки придерживаются тренда на естественную красоту.

Ранее этот тревел-блогер побывал в Австрии и рассказал об отношениях между местными парами. Он заметил, что в Вене мужчины старше своих спутниц на 20-25 лет.

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