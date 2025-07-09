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05:29, 10 июля 2025Путешествия

Россиянин описал девушек в одной стране Европы словами «очень любят взрослых мужиков»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alessio De Marco / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Австрии и рассказал, что в этой стране Европы распространены браки с большой разницей в возрасте. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Девушки в Австрии очень любят взрослых мужиков. У тех есть деньги, опыт и стабильность», — заявил автор. Он обратил внимание, что на улицах Вены много пар, в которых мужчины старше спутниц на 20-25 лет.

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«Такая схема вовсе не значит, что все эти браки заключаются по расчету. Наоборот, многие из них — это результат длительных отношений и естественного влечения», — добавил блогер. По его словам, в Австрии проводятся тематические встречи, на которых образуются такие союзы. Например, там популярны книжные клубы и танцы под открытым небом.

Ранее этот же путешественник назвал Венгрию самой «неправильной» страной Европы. При этом местные красавицы, по его словам, компенсируют все минусы.

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