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11:39, 6 июля 2025Путешествия

Россиянин описал Венгрию фразой «местные красавицы компенсируют все минусы»

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Венгрии и назвал ее самой «неправильной» страной Европы. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Но местные красавицы полностью компенсируют все минусы», — такой фразой описал увиденное автор публикации.

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По словам путешественника, первое, что бросается в глаза в Венгрии, — разнообразный этнический состав. «Глядя на пешеходов на улицах, трудно выделить какой-то один типаж. Например, в Финляндии много блондинок, в Испании — брюнеток. В Венгрии же такого нет — это многонациональное государство», — отметил россиянин.

Блогер также рассказал, что большое количество славян, проживающих в этой стране, делают местный быт очень похожим на российский. Кроме того, он подчеркнул, что венгры открыто поддерживают Россию и ее внешнюю политику — этим они выделяются на фоне других европейских стран.

«Но самое главное отличие — это, конечно же, сами люди. Венгры кажутся "белыми воронами" и для нас, и для европейцев — все смотрят на них и не видят ничего знакомого», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Словакии и описал местных девушек фразой «совсем как наши красавицы». По его словам, жительницы этой страны Европы — стройные, высокие и с роскошными волосами.

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