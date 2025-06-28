Россиянин описал девушек в одной стране Европы фразой «совсем как наши красавицы»

Российский путешественник побывал в Словакии и описал местных девушек фразой «совсем как наши красавицы». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что жительницы этой страны Европы — стройные, высокие и с роскошными волосами. «А самое приятное, что лица все славянские. Смотришь девушке в глаза — и прямо чувствуешь родственную душу. Это вам не то что какие-нибудь немки — пресная физиономия и непонятно, что у нее на уме», — признался он.

Россиянин добавил, что красота словацких девушек — естественная, без накачанных губ, наращенных ресниц и подтянутых скул. «Идут розовощекие красавицы — прямо глаз радуется. Косметика если и присутствует, то немного — просто подчеркивает естественную красоту. А не так, что лицо просто нарисовано заново», — подчеркнул блогер.

Кроме того, путешественник заметил, что словачки не делают «пластику» и не увлекаются татуировками. «Поэтому большой процент словачек успешно выходят замуж за немцев, австрийцев и англичан — там такая красота в жестком дефиците», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Швеции и рассказал о пляжном отдыхе жительниц Стокгольма. По его словам, девушки там «суровые, но красивые».

