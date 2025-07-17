Американский политолог раскрыл цель ультиматума Трампа

Доктороу: Трамп взял отсрочку на 50 дней, чтобы не принимать ничью сторону

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп окружен критиками, поэтому своим пустым, по сути, ультиматумом он попытался удовлетворить всех сразу. Цель ультиматума американского президента раскрыл политолог из США Гилберт Доктороу на YouTube.

«Это политический театр, и он отыгрывает свою роль на полную. Он каждый день выступает перед репортерами, он в международных новостях. Сейчас один человек в мире делает все новости, и имя ему — Дональд Трамп», — отметил эксперт.

По словам Доктороу, Трамп сталкивается с сопротивлением и критикой со всех сторон, поэтому ему требовалось сделать что-то, что удовлетворило бы всех. Результатом и стал ультиматум, который американского лидера ни к чему не обязывает.

«Он взял отсрочку на 50 дней, чтобы не принимать ничью сторону на это время», — резюмировал политолог.

Ранее политический аналитик Александр Роджерс назвал ультиматум Трампа откровенной информационной шумихой, направленной на внутреннюю аудиторию.

