Многоженец с четырьмя детьми рассказал о сложностях из-за двух супруг

Мужчина по имени Джошуа и две женщины, Кэтрин и Эбби, стали жить втроем и совместно воспитывать четверых детей. Об их необычном опыте пишет The Sun.

Джошуа и Кэтрин вместе уже 20 лет. Они были женаты, но однажды женщина заявила, что хочет попробовать открытые отношения. Пара развелась и вскоре познакомилась с Эбби. Джошуа рассказал, что влюбился в женщину и пригласил ее в семью. «Для меня это должен был быть просто опыт, но в итоге это оказалось чем-то гораздо большим», — призналась Эбби.

Многоженец отметил, что иметь двух супруг сложнее, чем кажется. Он объяснил, что должен покупать подарки на два дня рождения, праздновать две годовщины, терпеть истерики двух женщин.

Сейчас Кэтрин беременна пятым ребенком. Ее старшая дочь призналась, что поначалу скептически относилась ко второй матери, но потом привыкла. Все дети утверждают, что им нравится проводить время с Эбби.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы завязали роман с одним и тем же мужчиной и не пожалели об этом. Они объяснили, что создали в отношениях определенные правила: например, все, что мужчина делает для одной сестры, он должен делать для другой.

