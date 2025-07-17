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07:05, 17 июля 2025Из жизни

Многоженец с четырьмя детьми рассказал о сложностях из-за двух супруг

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: truly / YouTube

Мужчина по имени Джошуа и две женщины, Кэтрин и Эбби, стали жить втроем и совместно воспитывать четверых детей. Об их необычном опыте пишет The Sun.

Джошуа и Кэтрин вместе уже 20 лет. Они были женаты, но однажды женщина заявила, что хочет попробовать открытые отношения. Пара развелась и вскоре познакомилась с Эбби. Джошуа рассказал, что влюбился в женщину и пригласил ее в семью. «Для меня это должен был быть просто опыт, но в итоге это оказалось чем-то гораздо большим», — призналась Эбби.

Многоженец отметил, что иметь двух супруг сложнее, чем кажется. Он объяснил, что должен покупать подарки на два дня рождения, праздновать две годовщины, терпеть истерики двух женщин.

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Сейчас Кэтрин беременна пятым ребенком. Ее старшая дочь призналась, что поначалу скептически относилась ко второй матери, но потом привыкла. Все дети утверждают, что им нравится проводить время с Эбби.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы завязали роман с одним и тем же мужчиной и не пожалели об этом. Они объяснили, что создали в отношениях определенные правила: например, все, что мужчина делает для одной сестры, он должен делать для другой.

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