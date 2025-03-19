Сестры-близнецы раскрыли особенности отношений с одним мужчиной

Сестры-близнецы завязали роман с одним и тем же мужчиной и не пожалели об этом. Особенности своих отношений они раскрыли в интервью YouTube-каналу Love Don’t Judge.

Петуния и Педиа рассказали, что встречались когда-то с разными мужчинами, но поняли, что это не для них. Несмотря на разные характеры, им удобнее делить одного бойфренда на двоих. Они нашли мужчину по имени Темба. Он признался, что раньше не состоял в отношениях с двумя женщинами сразу, поэтому ему пришлось ко многому привыкать. «Кровать недостаточно велика для трех человек», — заметил он. Трио вместе уже два года.

Близнецы объяснили, что создали в отношениях определенные правила. Согласно им, все, что Темба делает для одной сестры, он должен делать для другой. Это касается и комплиментов, и подарков, и физических взаимодействий. Кроме того, они договорились, что не будут ложиться спать в ссоре. Они всегда стараются разговаривать втроем, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. «Если я чувствую, что он уделяет моей сестре-близнецу больше внимания, чем мне, я сажаю его рядом и говорю: "Ты тоже должен уделять мне внимание"», — отметила Петуния.

По словам Тембы, Петуния и Педия очень разные, как «сахар и соль». Он объяснил, что они дополняют друг друга, и назвал этот баланс сокровищем. При этом сами сестры заметили, что бойфренд их часто путает.

Темба рассказал, что ему нравится, когда сестры одеваются одинаково. «Когда две женщины целуют меня на публике, это заставляет меня чувствовать себя королем», — объяснил он. Из негативных сторон таких отношений Темба выделил только то, что две девушки требуют больше денег.

Трио рассказало, что часто сталкивается с осуждением. Их критикуют не только за демонстрацию чувств в общественных местах, но и за публикацию совместных фотографий. Однако Тембу и сестер не волнует чужое мнение. Они заявили, что планируют стать полноценной семьей и завести в будущем детей.

Ранее сестры-близнецы Амелия и Эйприл Мэддисон из Австралии, известные благодаря OnlyFans, рассказали, что мечтают найти одного бойфренда на двоих. Девушки заявили, что настолько привыкли все делать вместе, что решили ходить вдвоем даже на свидания.