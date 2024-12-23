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08:04, 23 декабря 2024Из жизни

Близнецы-порномодели поделились желанием иметь одного бойфренда на двоих

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @maddisontwins

Сестры-близнецы Амелия и Эйприл Мэддисон из Австралии, известные благодаря OnlyFans, рассказали, что мечтают найти одного бойфренда на двоих. Своим желанием они поделились в интервью каналу Love Don't Judge на YouTube.

По словам девушек, они начали снимать порноконтент по совету посетителей бара, в котором танцевали на пилоне. На платформе OnlyFans они публикуют совместные откровенные снимки, но порноролики снимают по отдельности.

Как рассказывают сестры, сначала семья относилась к их новому занятию настороженно, некоторые друзья даже перестали с ними общаться. Однако потом близкие узнали, сколько зарабатывают порномодели, и смирились. Самый большой годовой заработок сестер Мэддисон составил три миллиона долларов (310 миллионов рублей).

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Девушки заявили, что настолько привыкли все делать вместе, что решили ходить вдвоем даже на свидания. На канале Love Don't Judge опубликовано видео про свидание вслепую, во время которого они встречаются с мужчиной по имени Митч. Он не ожидал, что встретится с близнецами, но внимательно выслушал их.

Порномодели объяснили, что хотят жить с будущим бойфрендом втроем. Одну ночь он должен проводить в постели с Амелией, а другую — с Эйприл. Вместе же они будут ходить по ресторанам и по магазинам. После встречи Митч признался, что подобный тип отношений не для него, но пожелал Мэддисонам найти кого-то получше.

Ранее сообщалось, что сестры Мэддисон отказались провести с бизнесменом в Дубае пять дней за его счет, поскольку испугались за свою безопасность. «Мы не проводим личных встреч ни с кем из наших фанатов. Хотя мы любим общаться с нашими поклонниками и принимать индивидуальные заказы на контент, у нас есть границы», — объяснила Эйприл.

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