Близнецы-порномодели поделились желанием иметь одного бойфренда на двоих

Сестры-близнецы Амелия и Эйприл Мэддисон из Австралии, известные благодаря OnlyFans, рассказали, что мечтают найти одного бойфренда на двоих. Своим желанием они поделились в интервью каналу Love Don't Judge на YouTube.

По словам девушек, они начали снимать порноконтент по совету посетителей бара, в котором танцевали на пилоне. На платформе OnlyFans они публикуют совместные откровенные снимки, но порноролики снимают по отдельности.

Как рассказывают сестры, сначала семья относилась к их новому занятию настороженно, некоторые друзья даже перестали с ними общаться. Однако потом близкие узнали, сколько зарабатывают порномодели, и смирились. Самый большой годовой заработок сестер Мэддисон составил три миллиона долларов (310 миллионов рублей).

Девушки заявили, что настолько привыкли все делать вместе, что решили ходить вдвоем даже на свидания. На канале Love Don't Judge опубликовано видео про свидание вслепую, во время которого они встречаются с мужчиной по имени Митч. Он не ожидал, что встретится с близнецами, но внимательно выслушал их.

Порномодели объяснили, что хотят жить с будущим бойфрендом втроем. Одну ночь он должен проводить в постели с Амелией, а другую — с Эйприл. Вместе же они будут ходить по ресторанам и по магазинам. После встречи Митч признался, что подобный тип отношений не для него, но пожелал Мэддисонам найти кого-то получше.

Ранее сообщалось, что сестры Мэддисон отказались провести с бизнесменом в Дубае пять дней за его счет, поскольку испугались за свою безопасность. «Мы не проводим личных встреч ни с кем из наших фанатов. Хотя мы любим общаться с нашими поклонниками и принимать индивидуальные заказы на контент, у нас есть границы», — объяснила Эйприл.

