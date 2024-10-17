Близнецы-порномодели отказались от 9,7 миллиона рублей в день

Сестры-близнецы Амелия и Эйприл Мэддисон из Австралии отказались провести с бизнесменом в Дубае пять дней за его счет, поскольку испугались за свою безопасность. О причинах этого решения пишет Daily Star.

Порномодели отметили, что заметили необычную настойчивость богатого подписчика еще на платформе OnlyFans. Всего за несколько недель он потратил на их контент 15 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Мужчина рассказал девушкам, что работает в сфере импорта. «Он также прислал нам свою фотографию, как это делают многие подписчики, — отметила Эйприл. — Ему было лет 35-40, он выглядел загорелым и довольно красивым».

Позже бизнесмен предложил сестрам стать его эскортницами в Дубае на пять дней. Он был готов покрыть расходы на перелет бизнес-классом, проживание в пятизвездочном отеле и питание в лучших ресторанах, а также платить им по 100 тысяч долларов (9,7 миллиона рублей) в день. Взамен девушки должны быть проводить с ним каждую ночь. «Он всегда мечтал попробовать с близнецами, и мы идеально подходили для его фантазии, потому что идентичны и просто его типаж», — объяснила Амелия.

Мужчина предупредил девушек, что если они согласятся принять его предложение, им придется подписать соглашение о неразглашении. Однако близнецы почти сразу отказались. «Мы не проводим личных встреч ни с кем из наших фанатов. Хотя мы любим общаться с нашими поклонниками и принимать индивидуальные заказы на контент, у нас есть границы», — объяснила Эйприл. По словам девушек, они не хотели рисковать, а их безопасность не стоит предложенных денег.

Ранее модель OnlyFans Грейс пожаловалась на «дикие» запросы мужчин. По ее словам, они требуют от нее дорогих подарков, поскольку она много зарабатывает.