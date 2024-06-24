Модель OnlyFans пожаловалась на «дикие» запросы мужчин

Порномодель пожаловалось, что мужчины требуют от нее дорогих подарков. Об их самых «диких» запросах девушка рассказала News.com.au.

26-летняя Грейс зарабатывает на OnlyFans десятки тысяч долларов и владеет недвижимостью на два миллиона долларов. Девушка призналась, что довольна своим финансовым положением, хотя оно и создает для нее трудности при знакомстве с мужчинами.

«Некоторых мужчин это пугает, другим же, наоборот, нравится, что у меня есть деньги», — рассказала она. Второй тип мужчин, по наблюдениям Грейс, довольно скоро начинает пользоваться богатством девушки. Например, однажды ее попросили купить машину за 200 тысяч долларов. Грейс назвала этот запрос дикостью.

Один мужчина хотел, чтобы модель оплатила их заграничное путешествие и купила авиабилеты на места первого класса. Другой, как только узнал, что Грейс зарабатывает на OnlyFans, стал присылать ей скриншоты того, что он хочет от нее получить. Это были и предметы одежды, и духи, и автомобиль. Он пошутил, что девушка могла быть стать его «шугар мамми» (sugar mummy), то есть полностью его обеспечивать. После этого Грейс прекратила общение с ним.

Однажды модель пригласили на свидание в ресторан. Пока пара ужинала, мужчина нашел страницу Грейс в интернете и, поняв, чем она занимается, предложил оплатить счет за них двоих. Их второе свидание так и не состоялось.

Грейс подчеркнула, что не видит ничего плохого в том, чтобы зарабатывать больше партнера и периодически платить за него. Тем не менее она все равно ждет от бойфренда того, что он будет относиться к ней как к «избалованной принцессе». Грейс объяснила, что верит в традиционные роли в отношениях и ценит в мужчинах умение взять на себя ответственность.

Ранее сообщалось, что 72-летняя порномодель рассказала о своих заработках. Женщина утверждает, что за апрель 2024 года она получила на платформе OnlyFans 49 тысяч долларов.