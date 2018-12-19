Русскоязычной бабушке всем миром попытались перевести английское слово

Бабушка редактора издания BuzzFeed Мириам Элдер (Miriam Elder), для которой русский язык является родным, позвонила внучке, чтобы сообщить о том, что не может найти ни в одном словаре слово buzz. Друзья Элдер со всего мира с помощью Twitter помогли 99-летней старушке подыскать наиболее подходящий вариант перевода.

Пользователи велели передать бабушке, что buzz по-русски — это жужжание. «Бабушка, это как пчела делает: бзззззз», — обратился к ней руководитель «Лапшеснималочной» Алексей Ковалев.

Кое-кто попытался перевести бабушке на русский название издания, в котором работает ее внучка, целиком. По версии одного из пользователей, BuzzFeed переводится, как «лента у всех на слуху», по другой версии — «конвейер сплетен».

Некоторые задались вопросом, почему вообще «русские пчелы» издают звук «жужж», а англоязычные — «бззззз». Подписчики Элдер углубились в лингвистическую дискуссию и сравнили, как отличаются междометия, обозначающие звуки животных в русском и в английском языках.

«Наши собаки говорят "гав", в то время, как ваши — "вуф", птица говорят "чирик" вместо "твит", утка говорит "кря" вместо "куок", лягушка — "ква" вместо "крок", а рыба ничего не говорит вместо "блаб"», — провела сравнительный анализ Марина из Петербурга.

Подписчики Элдер назвали ее бабушку милой. А медиаинвестор Барри Каплан (Barry Kaplan) признался женщине в любви.

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