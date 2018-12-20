Бывший директор завода сел за маргарин

Суд приговорил бывшего директора консервного завода ФСИН России Павла Беликова к 8,5 годам заключения за махинации с поставками маргарина, хищение и растрату бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета в четверг, 20 декабря.

Осужденный также должен выплатить штраф в 600 тысяч рублей.

Вместе с Беликовым осуждены его сообщники: начальник по отделу закупок предприятия Сергей Сафонов, гендиректор компании «Мастер-Кондитер» Андрей Аношин и коммерсанты Мгер Киракосян и Сло Иво. Их приговорили к срокам от 4 до 7,5 лет лишения свободы.

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Следствием и судом установлено, что в 2015 году Беликов с подельниками совершил растрату более 65,7 миллиона рублей при закупках растительных жиров, заключив фиктивные договоры. При этом директор завода получил от Киракосяна взятку в 30 миллионов рублей за поставку товара по завышенной стоимости. Год спустя мужчины похитили еще более 40 миллионов рублей из бюджета, выделенных на закупку маргарина для уголовно-исполнительной системы.

15 декабря сообщалось, что директора завода «Электроприбор» Муталиба Эмиралиева обвинили в уклонении от уплаты налогов и хищении бюджетных средств более чем на 70 миллионов рублей, выделенных на ремонт зенитно-ракетного комплекса «Форт» в Мурманске.

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