Найден новый вид планет

Исследователи из Цюрихского университета в Швейцарии и Кембриджского университета в Великобритании открыли новую разновидность планет класса суперземля. Они расположены к своим родительским звездам ближе, чем Земля к Солнцу, и богаты кальцием и алюминием. Об этом сообщает издание Science Alert.

Суперземли по массе могут превышать Землю в десять раз, но значительно уступать газовым гигантам. Они состоят из каменных и металлических пород, но также могут иметь толстую газовую оболочку из водорода и гелия и представлять собой мини-нептуны.

Однако при близком расположении к звезде химический состав планет может быть совсем другим. Например, их недра могут состоять главным образом из кальция и алюминия, а скалистые породы — быть богатыми рубинами и сапфирами.

Ученые определили три планеты, которые могут относиться к этому типу: HD 219134 b, удаленная на 21 световой год от Земли, 55 Рака e (41 световой год), WASP-47 e (870 световых лет). Период обращения первой планеты вокруг звезды составляет три дня, а двух последних — 18 часов.

Согласно результатам моделирования, на этих планетах нет железа, зато есть алюминий, кальций, магний и кремний. Соответственно, у них нет ядра и магнитного поля, как у Земли. Их плотность на 10-20 процентов ниже земной плотности, а атмосфера из-за близкого расположения к родительским звездам отсутствует. По мнению астрономов, HD 219134 b настолько богата рубинами и сапфирами, что может иметь красный или синий цвет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!