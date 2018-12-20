Британцам разрешат смотреть порно по карточкам

Британские законодатели определили механизм проверки возраста пользователей на порносайтах. Нормативный документ был принят палатой общин, сообщает издание Metro. Среди нововведений — карточки для доступа к сайтам с эротическим контентом.

С апреля 2019 года посетители сайтов «для взрослых» с британскими IP-адресами должны будут предоставить порталам доказательства их совершеннолетия, а именно — предъявить удостоверение личности, водительские права или специальную карту «возрастной верификации» (их можно будет приобрести в магазинах). Карточки верификации в ближайшее время поступят в 60 тысяч торговых точек.

В ближайшее время также специальные виртуальные службы будут выдавать совершеннолетним токены, по которым те смогут перейти на порносайт.

Запрет на посещение детьми порносайтов стал частью принятого в 2017 году закона о цифровой экономике. Парламентарии планировали внедрить систему контроля еще в апреле 2018-го. Сообщалось, что система проверки возраста обойдется правительству в 10 миллионов фунтов стерлингов (почти 855 миллионов рублей).

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