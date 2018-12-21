Лукашенко пояснил смыcл фразы про бабло и телок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, почему один из чиновников во время его выступления написал в блокноте про телок и дефицит бабла и мерседесов. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко выступал на совещании по развитию летних видов спорта в Национальном олимпийском комитете.

Он пояснил, что говорил о мышлении некоторых современных спортсменов.

«У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову. Это мышление наших спортсменов», — заявил Лукашенко.

По его словам, спортсмены должны работать, бегать с клюшкой или с мячом, давать результат.

Лукашенко добавил, что после произошедшего «некоторые там коров нарисовали в России». «Озаботились, бедные, моей фразой», — отметил глава республики.

19 декабря широко разошлись кадры с совещания с участием Лукашенко, на которых был виден блокнот с записями одного из чиновников. Из-за взятого оператором крупного плана можно было увидеть, что в ходе речи президента госслужащий, в частности, написал: «Призрак инфраструктуры блеснул на горизонте и затух» и «Бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем».

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