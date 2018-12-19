Белорусский чиновник отметил нехватку мерседесов и бабла

Белорусский канал ОНТ выпустил сюжет с совещания по вопросу развития летних видов спорта в Белоруссии, которое проводил президент страны Александр Лукашенко. На видео попали кадры с записями, которые по ходу совещания делал один из присутствующих чиновников. На фрагмент эфира обратил внимание TJournal.

Из-за взятого оператором крупного плана можно разглядеть записи, которые сделал белорусский чиновник в ходе речи Лукашенко. Примерный текст записки: «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Призрак инфраструктуры блеснул на горизонте и затух. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на заднем».

Из-за резкой смены кадра доподлинно установить автора этих строк не удается.

На пресс-конференции для российских журналистов 14 декабря Лукашенко признался, что сам «тот еще матерщинник», хотя и использует нецензурную лексику только в быту, а также призвал не пользоваться iPhone из-за возможностей этой модели смартфона следить за пользователем.

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