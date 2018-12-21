На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро

В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.

«Это все подлинные деньги — никакие не фантики», — подтвердил агентству зампред правления банка Константин Левушкин. По его словам, елка находится в охраняемом, надежно защищенном помещении банка, и за сохранность денег можно не переживать.

Необычная елка — коллективная инициатива сотрудников банка, согласованная с руководством. Фото елки было направлено на конкурс одного из екатеринбургских порталов.

Собеседник агентства также сообщил, что елка стоит уже два дня, но к вечеру пятницы она будет разобрана в связи с высоким спросом на наличную валюту. «Мы, к сожалению, в рамках исполнения своей основной деятельности должны всю валюту продать клиентам. Поэтому эта елка разойдется клиентам уже завтра и в понедельник», — признался Левушкин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!