Космонавты встретят Новый год с фотографией оливье и подвесят елку к потолку

Космонавты рассказали агентству «Москва», как будет проходить встреча Нового года на борту Международной космической станции (МКС).

По словам члена экипажа Андрея Борисенко, на праздничном столе будут стоять фотографии оливье и шампанского. Это связано с тем, что на МКС нельзя хранить шипучие напитки и алкоголь: после открытия бутылки газированный напиток превратится в смесь, которая займет весь возможный объем, и космонавтам придется заниматься уборкой станции.

Борисенко отметил, что его коллеги с удовольствием занимаются украшением елки. «Мы наряжаем космическую елку, которая лежит у нас в укромном уголке весь год, космическими игрушками. А еще мы ее крепим в соответствии с нашей космической спецификой — к потолку, вниз макушкой», — поделился он.

Космонавт добавил, что в космосе сохраняется традиция дарить подарки. Члены экипажа готовят их еще на Земле, задолго до праздника, и берут с собой на орбиту. Подарки могут доставить и с кораблем «Прогресс» прямо перед Новым годом.

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