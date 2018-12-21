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Космонавты встретят Новый год с фотографией оливье и подвесят елку к потолку

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Космонавты украшают МКС перед наступлением 2018 года

Космонавты рассказали агентству «Москва», как будет проходить встреча Нового года на борту Международной космической станции (МКС).

По словам члена экипажа Андрея Борисенко, на праздничном столе будут стоять фотографии оливье и шампанского. Это связано с тем, что на МКС нельзя хранить шипучие напитки и алкоголь: после открытия бутылки газированный напиток превратится в смесь, которая займет весь возможный объем, и космонавтам придется заниматься уборкой станции.

Борисенко отметил, что его коллеги с удовольствием занимаются украшением елки. «Мы наряжаем космическую елку, которая лежит у нас в укромном уголке весь год, космическими игрушками. А еще мы ее крепим в соответствии с нашей космической спецификой — к потолку, вниз макушкой», — поделился он.

Космонавт добавил, что в космосе сохраняется традиция дарить подарки. Члены экипажа готовят их еще на Земле, задолго до праздника, и берут с собой на орбиту. Подарки могут доставить и с кораблем «Прогресс» прямо перед Новым годом.

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