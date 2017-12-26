Семья 34 года наряжала купленную в 1983 году рождественскую елку

Семья из американского штата Калифорния 34 года не выбрасывала рождественскую елку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 1983 году жители города Ирвайн Джина и Джо Мистретта отдали 20 долларов за 60-сантиметровую сосну, которая продавалась в качестве рождественской елки. Они принесли дерево домой и украсили его гирляндой.

Когда праздники закончились, Мистретта решили сохранить маленькую сосну до следующего года и посадили ее в горшок. Через год они снова нарядили ее к Рождеству. Со временем это превратилось в семейную традицию.

За 34 года сосна изрядно выросла. Теперь она весит больше 130 килограммов. Чтобы дерево не упиралось в потолок, его приходится подпиливать. Кроме того, несколько раз в год его пересаживают в новый горшок.

Джина и Джо планируют оставить сосну в наследство одному из сыновей. Срок жизни этих деревьев достигает 300 лет, поэтому ее хватит на много поколений.

21 декабря сообщалось, что Комиссия по безопасности потребительских товаров США сняла видео, демонстрирующее, с какой скоростью огонь с загоревшейся новогодней елки может охватить весь дом.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!