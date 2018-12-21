Россиянин получил 10 суток ареста за сожжение Конституции

Курганский городской суд приговорил к 10 суткам ареста активиста Ярослава Лобанова, который сжег российскую Конституцию у входа в здание областного управления ФСБ, сообщает Znak.com.

Молодой человек сжег книгу 12 декабря в рамках акции, приуроченной к 25-летию принятия Основного закона. Его задержали сразу после того, как он разжег огонь. Вместе с ним в отдел полиции отправили корреспондента издания Никиту Телиженко, который выполнял редакционное задание и снимал происходящее. Позднее журналиста отпустили.

В отношении 20-летнего Лобанова было возбуждено административное дело о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Ранее его задерживали 9 сентября на акции против пенсионной реформы.

В разговоре с «Радио Свобода» активист говорил, что посвятил свою акцию фигурантам дела «Нового величия» и другим «жертвам силовых структур». Он назвал ФСБ главным филиалом Мордора, гарантом пыток и нарушения закона, а также рассказал, как после задержания сотрудница следственно-оперативной группы сказала ему, что он враг народа.

В День Конституции 12 декабря был задержан еще один активист, который читал текст Основного закона около здания правительства Тверской области. Его отпустили после дачи объяснений.

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