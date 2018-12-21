Рабочий выиграл сотни тысяч долларов и купил наркотики

В американском городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, арестован американец, который стал обладателем двух крупных выигрышей в лотерею. Об этом сообщает Associated Press.

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Полиция остановила 53-летнего Джеймса Каллахана (James Callahan) за нарушение правил дорожного движения. В его автомобиле нашли около 350 таблеток лекарства, выдаваемого по рецепту, и автоматическое оружие.

Это дало повод для обыска в доме Каллахана, во время которого, помимо лекарств, выдаваемых по рецепту, нашли кокаин и марихуану, а также сейф, в котором хранилось три единицы оружия и экспансивные пули, хранение которых в Нью-Джерси строго ограничено.

В ноябре 2015 года Каллахан, работавший тогда на стройке, выиграл в лотерею 700 тысяч долларов (47 миллионов рублей). Ровно через год ему достался еще один крупный выигрыш в той же лотерее.

В марте сообщалось, что американец, выигравший в лотерею 19 миллионов долларов, пристрастился к наркотикам, потратил все деньги и стал жить в гараже. В 2017 году он совершил 11 налетов на банки, украл 40 тысяч долларов и в итоге попал за решетку.

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