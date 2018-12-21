Кремль предрек обострение отношений с Украиной перед выборами

Президент Украины Петр Порошенко решится на дальнейшее обострение отношений с Москвой перед президентскими выборами в стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это позволит ему получить политические очки, передает в пятницу, 21 декабря, ТАСС.

Песков добавил, что Соединенным Штатам останется только поддержать Порошенко. «На реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает. Мы нисколько не сомневаемся, что такая позиция будет продолжаться и дальше», — пояснил пресс-секретарь.

По его словам, в отношении с США Москва сейчас находится «в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи», имея в виду вторжение кораблей соседнего государства в российские территориальные воды в конце ноября.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

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