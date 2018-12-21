В России начали торговать тарелками с Путиным за 32 тысячи рублей

На Урале стартовали продажи декоративных тарелок с портретом президента Владимира Путина. Об этом сообщает газета Znak.
Автор сувениров — совместное предприятие Екатеринбургской епархии и свердловских властей «Фарфор Сысерти».
Тарелки продаются в интернет-магазине завода по цене 32,6 тысячи рублей за штуку с пометкой «Эксклюзив».
Кроме того, на сайте представлена посуда с портретами семьи Николая II стоимостью от 28 до 40,1 тысячи рублей, а также бюст самого царя за 40,48 тысячи рублей.
В июле неизвестный российский бизнесмен купил портрет Владимира Путина за 400 тысяч евро. Картина под названием «Всевидящий В.» написана американским художником Дэвидом Датуной. Автор заявил, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки вдохновила его на работу.