В России начали торговать тарелками с Путиным за 32 тысячи рублей

На Урале стартовали продажи декоративных тарелок с портретом президента Владимира Путина. Об этом сообщает газета Znak.

Автор сувениров — совместное предприятие Екатеринбургской епархии и свердловских властей «Фарфор Сысерти».

Тарелки продаются в интернет-магазине завода по цене 32,6 тысячи рублей за штуку с пометкой «Эксклюзив».

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Кроме того, на сайте представлена посуда с портретами семьи Николая II стоимостью от 28 до 40,1 тысячи рублей, а также бюст самого царя за 40,48 тысячи рублей.

В июле неизвестный российский бизнесмен купил портрет Владимира Путина за 400 тысяч евро. Картина под названием «Всевидящий В.» написана американским художником Дэвидом Датуной. Автор заявил, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки вдохновила его на работу.

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