Правительство России выступило против «уголовных проступков»

Правительство России дало отрицательный отзыв на поступивший 20 декабря в Госдуму законопроект о введении понятия «проступка» в Уголовный кодекс. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Автором инициативы выступил Верховный суд, предложивший отказаться от полноценного разбирательства по преступлениям, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

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Такие деяния, в частности, было предложено называть не преступлениями, а «уголовными проступками», сохранив при этом прежнее наказание: штраф, исправительные или обязательные работы.

По мнению кабмина, предложенное нововведение не учитывает «интересы потерпевших, которым в результате совершения уголовного проступка причинен вред», и требует дополнительных бюджетных трат.

Инициатива касается 80 составов преступления. В случае признания их «проступками», дознаватели бы получили возможность завершать расследования направлением дел в суд для освобождения признавших вину фигурантов от ответственности и назначения им иных уголовно-правовых мер.

Преимуществами для совершивших «проступок» граждан авторы законопроекта называют отсутствие судимости и сокращение срока давности до года, но таким гражданам уже нельзя защититься от давления следствия и доказать свою невиновность в суде.

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