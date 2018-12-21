Российский школьник-двоечник покончил с собой после выбора профессии

В Москве покончил с собой 15-летний учащийся десятого класса одной из столичных школ. Его тело было найдено в овраге лесополосы на западе города, передает «МК».

По информации издания, у подростка были конфликты с учителями из-за низкой успеваемости. Десятиклассник отвечал, что ему не нужны высокие оценки, поскольку он собирается поступать в колледж на повара. Как сообщили родственники, его заставляли исправлять «двойки» и «тройки», а родителей часто вызывали в школу.

19 декабря он вернулся с занятий, провел вечер с отцом и бабушкой, а затем вышел из дома, не объяснив куда. На звонки подросток не отвечал. Утром 20 декабря его тело в овраге нашли прохожие. Маршрут школьника установили по камерам.

Ранее следователи начали проверку руководства и учителей лицея №101 Барнаула, где в марте 2015 года одноклассник сломал ногу 11-летнему школьнику, который до этого систематически подвергался травле. Администрация школы знала об обстоятельствах случившегося, но ничего не предпринимала. Замдиректора по воспитательной работе посоветовала родственникам мальчика домашнее обучение.

Факт издевательств над мальчиком был выявлен в рамках расследования дела о травле еще одного ученика этого лицея, которого осенью 2018 года постоянно преследовали другие школьники и в итоге избили его и закидали кусками льда. Мальчик получил травму и вернулся в школу с окровавленным лицом. Когда мать пришла в лицей обсудить инцидент, ей сказали, что «дети просто играли в снежки», и что ее сын сам виноват и «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки», пригрозив инспекцией по делам несовершеннолетних.

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