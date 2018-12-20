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Педагоги посоветовали избитому в школе подростку учиться дома

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Следователи проверяют информацию о бездействии руководства и учителей лицея №101 Барнаула, где в марте 2015 года одноклассник сломал ногу 11-летнему школьнику, который до этого систематически подвергался травле. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что администрация школы знала об обстоятельствах случившегося, но ничего не сделала. Сейчас следствие изучает аудиозапись разговора, который произошел после инцидента между семьей пострадавшего подростка, замдиректора по воспитательной работе Еленой Кухленко, завучем Натальей Плотниковой и социальным педагогом.

На выложенном в интернет аудио слышно, как Кухленко говорит родственникам мальчика, что он не может ходить на костылях школу и должен учиться на дому, хотя врачи разрешили ему посещать занятия. Женщина отметила, что из-за мальчика учительница «в шоке» и «переживает за его безопасность». «Если бы на четвереньках он ползал, может быть, лучше было», – добавила она.

По ее словам, учителя не виноваты в том, что его долгое время травили, потому что в школе обучается еще 1500 детей, а сам он якобы не смог нормально социализироваться, поэтому над ним и издеваются. На вопрос, что можно сделать, чтобы подростка перестали унижать «гопники», замдиректора посоветовала родителями перевести его в другой класс. Родные ученика сказали, что у него есть друзья в классе, он не захочет расставаться с ними, и предложили перевести агрессора. На это им ответили, что руководство школы само разберется, кого следует переводить. Позднее семья сменила школу.

Юлия Меньшикова / YouTube

Факт издевательств над мальчиком был выявлен в рамках расследования дела о травле еще одного ученика этого лицея, которого осенью 2018 года постоянно преследовали другие школьники и в итоге избили его и закидали кусками льда. Мальчик получил травму и вернулся в школу с окровавленным лицом. Когда мать пришла в лицей обсудить инцидент, ей сказали, что «дети просто играли в снежки» и что ее сын сам виноват и «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки», а в результате пригрозили инспекцией по делам несовершеннолетних.

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