В сети начался спор из-за названной в честь сбежавшего к нацистам чеченца улицы

В заблокированном в России Telegram развязался спор из-за улиц в Чечне, названных в честь Абдурахмана Авторханова, который во время Великой Отечественной войны уехал в нацистскую Германию.

Все началось с публикации на канале «Футляр для виолончели», где говорилось о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров лично переименовал в честь Авторханова улицу Клары Цеткин в Грозном и Красноармейскую — в его родовом селе.

В ответ на это канал «338» уточнил, что проспект Авторханова в Грозном назвал так президент самопровозглашенной Ичкерии Джохар Дудаев в 1995 году. «Они с Авторхановым были друзьями, и Дудаев даже ездил в Германию в 1992-м к нему, а за день до ликвидации получил его письмо», — говорится в посте. Авторханов убеждал Дудаева в том, что конфликта в республике допускать нельзя.

После этого «Футляр от виолончели» указал, что в поиске можно найти новости о переименовании улицы Клары Цеткин в улицу Авторханова и указе главы Чечни. В качестве примера приводится публикация агентства Regnum от 2008 года, где говорится о переименовании улицы имени Клары Цеткин, а распоряжение об этом подписал Кадыров. «Ранее сепаратист Джохар Дудаев, которому служила семья Кадыровых, переделал в проспект Авторханова проспект Ленина. Это не имеет отношения к топографическому творчеству Кадырова», — уточнил канал.

Подводя итог, «338» указал, что в России существует как минимум шесть топонимов, названных в честь Авторханова.

Абдурахман Авторханов — писатель, публицист и общественный деятель. В молодости он попал в партийную элиту и в 1937 году входил в номенклатуру ЦК ВКП(б). Во время Второй мировой войны он добровольно уехал в нацистскую Германию, предложив свое сотрудничество. После войны Авторханов преподавал в американской военной академии. Его книга «Империя Кремля» внесена в реестр экстремистской информации.

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