Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет

В США зачатые в один день три пары близнецов родились с разницей в 15 лет. Их историю рассказывает издание New York Post.

Алекс и Курт Джонсон (Alex и Kurt Johnson) — старшие из всех близнецов — родились 15 лет назад, Маттиас и Джеймс Гарднер (Matthias и James Gardner) год назад, а самые младшие — сестры Элианна и Алиса Хефнер (Eliana и Aliza Hefner) всего шесть месяцев назад. При этом все они были зачаты одними и теми же людьми в 2002 году.

Их биологическая мать, 53-летняя Мэри Джонсон (Marie Johnson) около 16 лет назад прошла процедуру экстраполярного оплодотворения. С помощью специалистов им удалось получить множество эмбрионов. Двое были пересажены ей, а еще 12 заморожены для возможных дальнейших беременностей.

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В 2009 году врачи предупредили Джонсон, что из-за ее проблем со здоровьем ей не стоит больше рожать. Тогда она пожертвовала эмбрионы в Национальный центр эмбрионального донорства при условии, что сможет увидеть детей, когда они появятся на свет.

Все три семьи поддерживают связь и обмениваются фотографиями. Следующим летом они планируют встретиться все вместе и познакомить детей.

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