26-летняя американка родила зачатого 25 лет назад ребенка

В американском штате Теннесси родился ребенок из замороженной донорской яйцеклетки, которая хранилась более 24 лет. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Эмбрион был пожертвован и заморожен 14 октября 1992 года. В марте его имплантировали американке Тине Гибсон, которая не могла иметь детей из-за бесплодия мужа, страдающего муковисцидозом. 25 ноября она родила здоровую девочку весом 2,94 килограмма.

Гибсон узнала о возрасте эмбриона лишь после имплантации. Оказалось, что он младше ее всего на год. «Если бы этот эмбрион родился, когда ему было положено, мы могли стать лучшими друзьями», — вспоминает она свою реакцию на это известие.

Врачи не исключают, что это самый старый эмбрион, использованный для имплантации, которая увенчалась успешными родами. До сих пор рекордом считались 20 лет.

В 2000 году сообщалось, что в британском графстве Гэмпшир арестовали человека, который похищал из медицинских учреждений замороженные человеческие эмбрионы.

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