Предложено объяснение аномального бесплодия женщин

Исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора нашли возможную причину ранее необъяснимого бесплодия женщин. По их мнению, патология возникает из-за генетической мутации. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports. Об этом сообщает сайт MedicalXpress.

По словам экспертов, врачи не знают, какие факторы вызывают бесплодие, в 10-15 процентах случаев. Однако ученые обнаружили, что изменения в ДНК, которые приводят к потере функций генов семейства NLRP, способствуют аномальному развитию плаценты, потере эмбриона до стадии имплантации или появлению ребенка с пороками развития. Эти мутации, согласно исследователям, могут быть причиной бесплодия неясного генеза.

Чтобы подтвердить влияние инактивации генов NLRP2 и NLRP7 на репродуктивные способности женщин, ученые воспользовались мышиной моделью. Хотя грызуны являются носителями только первого гена, специалисты предположили, что его роль аналогична NLRP7.

Генетически модифицированные мыши, у которых активность соответствующей ДНК была блокирована, выглядели нормально. Однако самки, как оказалось, не могли забеременеть или давали потомство с нарушениями в развитии. Та же самая мутация у самцов никакого эффекта не давала.

