Российского певца посчитали бедным и не пустили на Украину

Певцу Виктору Салтыкову отказали во въезде на Украину. Ему не разрешили покинуть киевский аэропорт Борисполь, куда он прилетел 20 декабря, «из-за отсутствия денежных средств». Об этом исполнитель рассказал в воскресенье, 23 декабря, в Instagram.

«Я не малобюджетный человек, у меня есть средства… Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинские власти», — отметил Салтыков.

Он пояснил, что в 2018 году был в Киеве четыре раза. По словам певца, произошедшее с ним — нарушение прав человека.

20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса. #киев#борисполь #20декабря#викторсалтыков#салтыков#аэропорткиева Спасибо, приглашающей стороне, что до взлёта самолёта Киев - Минск были на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально. #спасибо Фото опубликовано @victor_saltykov

61-летний Виктор Салтыков выступает сольно, также он пел в составе групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». Самая известная его песня — «Белая ночь».

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