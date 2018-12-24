Создано эффективное лекарство от рака крови

Ученые из коллаборации Northwestern Medicine (США) разработали успешный метод лечения детской лейкемии. Исследователи выявили механизм, способствующий превращению белых клеток крови в злокачественные, и нашли способ заблокировать его. У мышей, на которых был опробован метод, развитие агрессивного заболевания остановилось. Статья опубликована в журнале Genes & Development.

Известно, что некоторые формы лейкоза возникают из-за мутаций в гене, который кодирует белок MLL — гистонметилтрансферазу, являющуюся регулятором активности большого количества генов. Хромосомные перестройки, в результате которых ген MLL может объединяться с генами на других хромосомах и одновременно вызывать острую миелоидную лейкемию и лимфоидную лейкемию (смешанная форма лейкемии). Больные страдают от анемии (малокровия) и имеют в 80 раз больше лейкоцитов, чем здоровые люди. Выживаемость пациентов с таким типом рака крови составляет 30 процентов.

Объединение гена MLL с другим геном вызывает появление химерного белка, способствующего прогрессированию заболевания. Патогенные соединения связываются с хроматином (колмплекс ДНК, РНК и белков внутри клеточных ядер) в лейкоцитах, делая последних злокачественными. Ученые выяснили, что одну из ключевых ролей в развитии заболевания играют таспаза-1 и казеин киназа 2 — молекулы, вызывающие распад нормальных форм гистонметилтрансфераз.

Оказалось, что если заблокировать активность казеин киназы 2 с помощью лекарственных препаратов, то фермент таспаза-1 не сможет расщепить MLL. Нормальные формы белка становятся стабильными, связываются с хроматином и вытесняют из него MLL-химеры. Опыты на мышах, в злокачественных клетках которых производится химерный белок MLL-AF9, показали, что ингибирование казеин киназы останавливает прогрессирование лейкемии.

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