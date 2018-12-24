Электричка сошла с рельсов на Кубани

Два вагона электропоезда сошли с рельсов недалеко от города Туапсе Краснодарского края. Причиной, предположительно, стал сель. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

Инцидент произошел около 6 утра понедельника. Пострадали три человека, добавляет РБК. Их доставили в больницу с переломами.

Всего в составе поезда было четыре вагона, остальные удержались на рельсах. Сотрудники МЧС отметили, что перекрывать движение по железной дороге не пришлось. Ликвидируются последствия аварии.

В апреле сообщалось, что дверь электрички, следовавшей из Москвы, оторвалась от состава и зацепила трех подростков на станции Томилино, а в январе загорелась электричка возле станции Кусково Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД).

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