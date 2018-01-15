В Москве загорелась электричка с тысячей пассажиров

На востоке столицы возле станции Кусково Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) загорелась электричка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, эвакуированы более тысячи человек. Возгорание произошло в одном из вагонов. Электропоезд следовал по маршруту Москва — Петушки. ЧП произошло возле Реутова. Машинист применил экстренное торможение, предположительно, из-за короткого замыкания. Электропоезд не доехал до станции. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

По данным «Интерфакса», причиной ЧП стал обрыв контактного провода. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для восстановления поврежденной части и сотрудники полиции.

Движение пригородных поездов организовано по временной схеме с использованием соседнего, третьего пути — поезда по возможности пропускаются по нему и следуют без остановки на станциях Серп и Молот, Карачарово, Чухлинка и Кусково.

UPD. На участке Москва – Реутово Горьковского направления действительно был поврежден кабель, однако сообщения новостных агентств о возгорании в вагоне не соответствует действительности, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе (МЖД). Железнодорожники отметили, что из-за ремонтных работ остановлено движение нескольких пригородных поездов.