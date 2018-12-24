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В Бразилии решили отстреливать преступников на улицах

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Улицы Рио-де-Жанейро в Бразилии будут патрулировать стрелки, задача которых — убивать на месте вооруженных преступников. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Команды таких специалистов с автоматическим оружием присоединятся к полиции в городских трущобах. В первой волне их будет всего 120. Стражи порядка будут поделены на пары: один стреляет на поражение по преступникам с огнестрельным оружием в руках, другой — снимает все происходящее на камеру, чтобы доказать правомерность действий напарника.

Программа жесткого подавления уличной преступности проводится по инициативе федерального судьи Уилсона Витцеля, с января 2019 года вступающего в должность губернатора Рио-де-Жанейро. «По протоколу они будут убивать на месте любого, у кого в руках оружие (...) Те, кто выходят [на улицу] с оружием, не переживают за жизни других людей, они готовы убить любого, кто встанет у них на пути», — заявил он в поддержку новой меры.

В Бразилии в 2017 году было зарегистрировано почти 64 тысячи убийств — это больше, чем в любой другой стране мира.

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