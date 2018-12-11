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Бразилец застрелил четверых прихожан собора и покончил с собой

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Мужчина в Бразилии вошел с оружием в католический собор и застрелил четырех человек, после чего убил себя. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

По данным агентства, в распоряжении стрелка, имя которого неизвестно, были две единицы огнестрельного оружия. Он ворвался в церковь во время дневной службы и стал стрелять в молившихся, после чего покончил с собой прямо на алтаре.

«Это было ужасно. (...) Он вошел и начал стрелять во всех подряд в тот момент, когда они молились», — рассказал журналистам очевидец Алехандре Моралес.

Нападение произошло в промышленном городе Кампинас, в 100 километрах от Сан-Паулу, самого густонаселенного города Бразилии. Четверо пожилых людей были тяжело ранены, но остались живы и в данный момент госпитализированы.

В Бразилии в прошлом году было зарегистрировано почти 64 тысячи убийств — это больше, чем в любой другой стране. В то же время, как отмечает Reuters, инциденты с массовыми расстрелами там происходят редко.

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