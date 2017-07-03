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Неизвестные открыли стрельбу у мечети во французском Авиньоне

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Неизвестные в масках открыли стрельбу у мечети в городе Авиньон на юго-востоке Франции. Об этом сообщает газета La Provence.

Двое мужчин, вооруженные пистолетом и винтовкой, вышли из автомобиля и начали стрелять по людям, выходящим из мечети. В результате ЧП пострадали восемь человек, включая семилетнюю девочку. Злоумышленникам удалось скрыться.

Полиция исключила версию теракта. Предположительно, инцидент произошел после ссоры между молодыми людьми, пишет издание.

29 июня мужчина попытался въехать на автомобиле в толпу перед мечетью в городе Кретей в 11 километрах от французской столицы. Преступник не сумел воплотить свой план в жизнь из-за установленных перед мечетью заграждений. Как сообщала газета Le Parisien со ссылкой на свои источники, он хотел отомстить за террористические акты в клубе Bataclan в 2015 году и на Елисейских полях 19 июня 2017 года.

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