Представлен список мегапроектов на триллионы рублей

Правительство получило от крупнейших компаний список инвестиционных проектов, в которые они готовы вложиться, пишет РБК. Общий объем затрат оценивается в 15,3 триллиона рублей.

По данным издания, перечень проектов обсуждался на совещании у министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова. В нем также принимали участие представители федеральных и региональных органов власти.

Они обсуждали расширение существующих инвестиционных программ крупного бизнеса. Его представители презентовали несколько проектов в области экологии, развития экспорта, цифровой экономики, здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

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При этом не все средства компании вложат самостоятельно — они ограничатся примерно тремя триллионами, остальное планируется привлечь с рынка.

Необходимость бизнеса участвовать в реализации крупных государственных проектов, прежде всего инфраструктурных, появилась после осенних договоренностей бизнеса с властями. Они стали результатом инициативы помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний в размере 500 миллиардов рублей в год. Идею раскритиковали экономисты и профильные ведомства, после чего компании согласились добровольно инвестировать в госпроекты.

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