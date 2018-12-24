Стала известна цена самозашнуровывающихся кроссовок

HYPEBAE / YouTube

Бренд-производитель спортивной одежды Nike назвал цену и приблизительное время выпуска самозашнуровывающихся кроссовок. Об этом сообщает Hypebae.

По словам генерального директора Nike Марка Паркера, баскетбольные кроссовки HyperAdapt будут доступны по цене 350 долларов и станут важным технологическим прорывом для компании.

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Специальная технология позволяет стягивающимся шнуркам индивидуально реагировать на движения владельца обуви таким образом, чтобы адаптироваться под них и обеспечивать комфортную носку.

Отмечается, что смарт-обувь появится в продаже весной 2019 года.

В сентябре 2016 года Nike официально презентовал модель Nike Mag — фантастический концепт из комедии «Назад в будущее». Пара была продана на аукционе в Гонконге за 104 тысячи долларов.

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