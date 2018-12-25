Путин предпочел украинцев нелегалам

Президент России Владимир Путин поддержал идею ужесточения контроля за въезжающими на территорию страны мигрантами и согласился упростить правила пребывания для украинцев и белорусов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

Как рассказал депутат, Путин одобрил идею ужесточения политики на опасных границах. «Прежде всего (...) внесение в базу данных въезжающих мигрантов, обязательную дактилоскопию постараться ввести уже в следующем году, и контроль за пребыванием в стране в целях контроля за нелегальной эмиграцией», — объяснил он. Гаврилов отметил, что с этой целью необходимо материально укрепить МВД, повысить его эффективность и сделать его «доброжелательным и открытым».

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В то же время, по словам главы комитета, российский лидер высказался в пользу отмены обязательного экзамена по русскому языку для мигрантов из Украины и Белоруссии. Он добавил также, что Путин согласился упростить для них получение гражданства и вида на жительство. Послабления коснутся и тех, кто учится в российских вузах. Гаврилов подчеркнул, что они могли бы получить гражданство и вид на жительство в перспективе. Идея упрощения связана с тем, что соотношение желающих остаться и вернуться на родину составляет два к одному. Для этого нужно создать необходимые условия, отметил депутат.

Ранее в декабре МВД оценило число нелегальных мигрантов в России в два миллиона человек. В ноябре сообщалось, что правительство пересмотрит квоту на иностранную рабочую силу на 2019 год в сторону повышения

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