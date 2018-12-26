Дешевый мобильный интернет в России подорожает

Россия вошла в десятку стран с самым доступным мобильным интернетом, однако ситуация может вскоре измениться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

По его данным, средняя стоимость одного гигабайта в 2018 году составила 55,5 рублей, что определило Россию на восьмое место в рейтинге государств с дешевым интернетом. На первом месте оказалась Румыния (9,2 рубля за гигабайт). Замкнул десятку лидеров Алжир со стоимость интернета 75,5 рублей за гигабайт.

Отмечается, что средняя стоимость мобильного интернета в России упала на 15 процентов с мая, что позволило простимулировать спрос на услуги операторов и привело к росту средней выручки абонента. Цена за один гигабайт в мире тоже упала: с 280,49 до 269,3 рублей.

Тем не менее, ситуация на российском рынке может измениться с 1 января 2019 года. В новом году вступят в силу законы об увеличении НДС с 18 до 20 процентов и размера сохраняемого трафика операторами связи.

Ранее в декабре крупнейшие операторы связи объявили об изменении тарифов на ряд услуг с января 2019 года.

В мае были названы регионы с самой доступной мобильной связью. Наиболее доступной связь оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской и Магаданской областях. Жители Ингушетии, Дагестана, Чечни и Брянской области платят за услуги сотовых операторов больше всех.

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