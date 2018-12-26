К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей

К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов). Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участники опроса также рассказали, что им пришлось снизить расходы на январские праздники. В среднем с 14,3 до 13,5 тысяч рублей.

Подавляющее большинство россиян будет встречать Новый год дома (80 процентов).

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Пять человек из каждой сотни опрошенных вовсе не намерены отмечать этот праздник.

На подарки (чаще всего это конфеты, спиртные напитки и деликатесы) участники исследования отложили в среднем пять тысяч рублей, что на триста рублей меньше, чем в прошлом году.

Примечательно, что вдвое больше респондентов готовы отказаться в этом году от получения подарков (27 процентов), чем от их дарения (13 процентов).

Хорошим или удачным уходящий год назвали 57 процентов опрошенных.

Около половины респондентов чувствуют радость и ожидают перемен к лучшему в наступающем году (49 процентов).

В декабрьском телефонном опросе участвовали 1600 человек.

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