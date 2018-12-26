Нефть взлетела

Баррель нефти марки Brent подорожал на 4,7 процента в ходе торговой сессии 26 декабря, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (ICE).

На момент публикации фьючерс на один баррель с поставкой в марте 2019 года стоил 52,96 доллара.

Фьючерс на баррель американского сорта WTI также вырос в цене — на шесть процентов в течение сессии. На момент публикации он стоил 45,27 доллара.

Аналитики, опрошенные CNBC, связывают рост цен с усилиями Организации стран-экспортеров нефти, заключившей в начале декабря соглашение о снижении объемов добычи. По их оценкам, недавнее рекордное падение котировок было вызвано неоправдавшимися опасениями инвесторов, которые теперь задают противоположный тренд.

Последнее серьезное падение было зафиксировано 21 декабря. Тогда оно составило пять процентов для марки Brent и 3,8 процента — для WTI.

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