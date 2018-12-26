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Туристка потратила полтора часа на игровой автомат и выиграла миллион

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В американском городе Лас-Вегас туристка в канун католического Рождества выиграла миллион долларов на игровом автомате. Об этом сообщает издание Las Vegas Review-Journal.

Прибывшая из Великобритании женщина в понедельник, 24 декабря, с утра полтора часа играла на игровом автомате «Колесо фортуны» (Wheel of Fortune). На 960 обороте ей выпал джекпот: она выиграла 1023743 доллара (70,8 миллиона рублей).

Один оборот автомата стоил пять долларов (346 рублей).

Ранее сообщалось о картежнике, выигравшем в покер миллион долларов (69,2 миллиона рублей). Мужчина сделал ставку всего в пять долларов. Ему выпала редчайшая комбинация: флэш-рояль бубен, то есть шесть карт этой масти от девятки до туза. Вероятность комбинации составляет один к 20 миллионам.

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