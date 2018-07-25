Американец выиграл в лотерею полмиллиарда долларов

Житель штата Калифорния выиграл в лотерею полмиллиарда долларов. Сообщение об этом появилось на сайте лотереи Mega Millions.

Американец купил счастливый билет в одном из магазинов города Сан-Хосе. Все шесть цифр в нем совпали с выигрышной комбинацией «1 2 4 19 29 20» и принесли его обладателю 522 миллиона долларов (около 33 миллиардов рублей).

Глава компании Mega Millions Гордон Меденица (Gordon Medenica) поздравил везунчика и отметил, что его выигрыш пятый по размеру за всю историю лотереи.

Еще восемь участников лотереи угадали пять из шести чисел, шестерым из них достанется приз в один миллион долларов, а двум — в три миллиона. Всего в розыгрыше оказалось 3,1 миллиона выигрышных билетов.

В середине июля сообщалось о британском штукатуре, который успел купить выигрышный лотерейный билет в последний момент, благодаря пропустившей его в очереди женщине. Мужчина выиграл миллион фунтов, и планирует потратить их на «свадьбу мечты».

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