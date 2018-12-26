Обстрел россиянином гостей новогоднего корпоратива попал на видео

Inkazan.ru

В центре Казани неизвестный обстрелял двоих мужчин; инцидент произошел вечером 25 декабря. Запись момента стрельбы с камер видеонаблюдения публикует РЕН ТВ.

По данным издания «Казанский репортер», в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего. Сразу после стрельбы появились данные, что конфликт произошел после корпоратива: в мужчин стреляли возле одного из городских кафе. Позже появились другие версии: по одной из них, стрелок открыл огонь после дорожного конфликта.

Также ЧП связывают с личностью одного из потерпевших — директора ломбарда, который получил наиболее серьезные ранения. Стрелок до сих пор не задержан, в Казани объявлен план «Перехват».

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