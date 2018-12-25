Российский депутат избил двух женщин и подростка после корпоратива

Депутат райсовета Чемальского района Республики Алтай избил двух женщин и подростка после корпоратива. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Инцидент произошел 22 декабря в местном кафе, после того как парламентарий отказался оплатить алкоголь.

По данным издания «Новости Горного Алтая», управляющая заведением попыталась повлиять на нетрезвого мужчину, однако тот начал оскорблять гостей и избил 40-летнюю женщину вместе с выступавшей тем вечером певицей. За потерпевших вступился 14-летний родственник одной из них, после чего депутат дважды ударил его по лицу.

По факту произошедшего проводится следственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

16 октября сообщалось, что в поселке Рымникский Челябинской области 26-летний учитель информатики, депутат сельского совета Рифат Юмакаев избил 16-летнего школьника, который сделал ему замечание на улице. В результате подросток получил перелом костей черепа, контузию глазного яблока, ранение роговицы и ушиб головного мозга.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!